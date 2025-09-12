Predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová sa dnes v Bruseli stretla s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolou. Po zasadnutí vyhlásila, že na stretnutí hovorili o spolupráci medzi Zhromaždením Srbska a Európskym parlamentom, ako aj o ďalšej európskej integrácii Srbska.
Pre srbské médiá uviedla, že dnes sa v Misii Srbska v Bruseli uskutoční rozhovor so všetkými, ktorí majú záujem vypočuť si, aká je momentálne situácia v Srbsku a o udalostiach za posledných desať mesiacov.