Od 12. do 14. septembra v Temeríne prebieha 2. filmový festival, počas ktorého budú premietané aktuálne regionálne filmy a v rámci programu sú aj sprievodné podujatia v podobe výstavy filmových plagátov, hudobného koncertu a výtvarnej dielne pre deti.
Slávnostné otvorenie Temerin Film Festu bude dnes o 19. hodine v Kultúrnom stredisku Lukijana Mušického, kde bude premietaná historická dráma Sedef-magla v réžii Milorada Milinkovića a koncertovať bude tribute band The Quarantinos, ktorý sa inšpiruje hudbou z filmov Quentina Tarantina.
Druhý deň festivalu sa začne projekciou filmu pre deti Klinci kaubojci, program bude pokračovať otvorením výstavy filmových plagátov (diela odmenené Zlatou palmou) a v súťažnej selekcii budú premietané filmy Dražen, 78 dana a Tapija.
V nedeľu sa uskutoční výtvarná dielňa pre deti na tému postáv z Disneyho filmov a predstavené budú študentské filmy Poziv, Reka a Deca ne plaćaju. V súťažnom programe si bude možné pozrieť aj film Restitucija ili san i java stare garde v réžii Želimira Žilnika a festival sa ukončí kultovým dielom Profesionalac Dušana Kovačevića.
Organizátormi festivalu sú Obec Temerín a Kultúrne stredisko Lukijana Mušického.