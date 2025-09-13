Na ženských volejbalových majstrovstvách sveta v Thajsku v dámskej konkurencii obsadila naša reprezentácia skromné 10. miesto. Po tom, čo Srbsko v rokoch 2018 a 2025 titul šampióna sveta získalo dvakrát zaradom, tohtoročné vypadnutie už v osemfinále proti Holandsku nemožno v žiadnom prípade považovať za úspech a v zodpovedných krajinách vo zväzoch by takéto vydanie po veľkých úspechoch v každom prípade zapojili alarmy.
Zatiaľ nemáme nejaké významnejšie reakcie ohľadom tohto prípadu, tak by sme sa medzi serióznych nemali ani zaraďovať.
Titul majstra sveta získali Talianky, ktoré v napínavom finále prekonali Turecko, ktoré sa do finále majstrovstiev sveta dostalo prvýkrát vôbec.
Necelý týždeň po skončení dámskych majstrovstiev sveta v Thajsku, štartujú aj volejbalisti. Svetový šampionát volejbalistov prebiehať bude od piatka do 28. septembra v rovnakom regióne, ale na Filipínach. Zároveň hostiteľská krajina turnaj aj otvorí a rivalom v prvom kole im je v rámci základnej skupiny A selekcia Tuniska. V skupine A vystúpia ešte aj Irán a Egypt.
Naša selekcia je zaradená do skupiny H spolu s Českom, Čínou a Brazíliou. Práve tým poradím naši budú aj hrať zápasy prvého kola súťaže – duel s Českom je na programe v nedeľu, potom sa v utorok stretneme s Čínou, kým Brazília v poslednom kole rivalom bude vo štvrtok.
Systém súťaže je rovnaký, ako aj na ženskom podujatí – 32 tímov je rozdelených do ôsmich skupín a do play-off postupujú dva najlepšie tímy z každej skupiny. Potom sa vytvárajú osemfinálové páry a turnaj pokračuje vo forme pohára, čo znamená, že po osemfinále nasledujú štvrťfinále, semifinále a finále.
Naši sa na turnaj dostali ako druhá najlepšia nekvalifikovaná reprezentácia z FIVB rebríčka.
Na šampionát totiž postúpili Filipíny a Taliansko priamo, ako hostiteľ a obhajca titulu.
Na záverečný turnaj sa priamo dostali prvé tri celky z majstrovstiev Afriky, Ázie, Južnej Ameriky a Severnej Ameriky a Karibiku, ako aj štyri najlepšie tímy z majstrovstiev Európy.
Ostatných 15 miest patrilo celkom z najvyšších pozícií FIVB rebríčka a ktoré si postup nezabezpečili na základe vydaní na kontinentálnych akciách.
Srbsko tak po Nemecku bolo druhou najlepšou nekvalifikovanou selekciou a ak pozrieme na najaktuálnejší FIVB rebríček zo septembra aktuálneho roka, Srbsko vlastní 12. pozíciu najlepších mužských selekcií sveta. Na základe toho vidno, že ani na šampionáte sveta naši nepatria medzi najväčších favoritov a na základe systému súťaže vypadá, že sa pre Srbsko predvída maximálne postup do osemfinále.
Pravda mužská volejbalová reprezentácia už dlhšie nie je na úrovni na akej bola pri konci 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia, ale sú aj vydania, predovšetkým na európskych majstrovstvách, keď naši dosiahli mimoriadny úspech a neboli medzi favoritmi. Napríklad v roku 2019, keď získali zatiaľ poslednú medailu, ktorá zhodou okolností bola práve zlatá. Predsa potom už naše expedície na najväčších podujatiach nepochodili tak dobre a v posledných rokoch sa účasť našich volejbalistov končí pred bojom o medaily.
Na majstrovstvách sveta 2025 by sme tak objektívne mali očakávať podobný výkon a všetko viac od osemfinále by sme mali považovať za úspech. Konkurencia je silná, hrajú tie najlepšie svetové selekcie ako Poľsko, Taliansko či Slovinsko a USA, ale sú tu aj príliš exotické tímy, ako hostiteľ Filipíny, ktoré debutujú. Ďalším debutantom je Kolumbia, kým Čile, Líbya a Katar za sebou majú jednu účasť.
Po rozpade niekdajšej Juhoslávie hrala naša reprezentácia na každom svetovom šampionáte. Najväčší úspech datuje z roku 1998, keď sme boli druhí, v roku 2010 naši získali bronz a až trikrát boli štvrtí.