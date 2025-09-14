Tím študentov z Univerzity u Novom Sadu získal bronzovú medailu vo svetovom finále medzinárodnej súťaže v programovaní International Collegiate Programming Contest (ICPC), ktoré sa konalo v Azerbajdžane.
Tím Univerzity v Novom Sade, vedený trénerom Markom Savićom z Prírodovedecko-matematickej fakulty v Novom Sade, tvorili Nikola Pešić (Prírodovedecko-matematická fakulta), Viktor Lučić (Prírodovedecko-matematická fakulta) a Tadija Šebez (Fakulta technických vied).
Je to po prvý raz v 49-ročnej histórii tejto súťaže, čo sa nejaký srbský tím ozdobil medailou — a to v obrovskej konkurencii študentov z celého sveta. Do kvalifikácií a finále sa zapojilo spolu 73 083 študentov z 3 424 univerzít zo 103 krajín.