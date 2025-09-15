„Ak ťa baví ľudový tanec a hudba a chceš získať nové známosti, vítaný si v našom spolku,“ týmito slovami petrovskí ochotníci oslovujú verejnosť pri ozname, že KUS Petrovská družina koná nábor nových členov do všetkých tanečných a speváckych skupín.
„Pripravte sa, štartujeme 25. septembra,“ oznamujú a ďalej uvádzajú, že skupina Nádeje (4 až 7 rokov) pracuje každý pondelok a štvrtok o 18. hodine, mladšia tanečná skupina (8 až 13 rokov) každý pondelok a štvrtok o 19. hodine, dievčenská tanečná skupina (14 až 19 rokov) v streda o 19. hodine a seniorská tanečná skupina každý pondelok a štvrtok o 20.30 hodine.
O termínoch speváckych skupín budú dodatočne informovať.