Prezident Srbska Aleksandar Vučić navštívil dnes pavilón našej krajiny na EXPO Osaka 2025.
Ako sa uvádza na jeho instagramovom profile, srbský pavilón v Osake doteraz navštívilo viac než 800-tisíc ľudí, čo podľa jeho slov predstavuje 800-tisíc príležitostí, aby Srbsko predstavilo svoju identitu, svoje myšlienky a víziu.
„Každý návštevník je dôkazom toho, že Srbsko má svetu čo ponúknuť – svoju kreativitu, inovatívnosť a potenciál. Srbsko je mostom medzi Východom a Západom, presne tak, ako náš pavilón v Osake predstavuje symbolický most medzi dvoma svetovými výstavami: EXPO 2025 Osaka a EXPO 2027 Belehrad,“ uviedol.