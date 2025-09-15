Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2025, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypísala súbeh na udelenie stredoškolských štipendií / finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.
Žiak uchádzajúci sa o štipendium musí byť žiakom 2., 3. alebo 4. ročníka, príslušníkom slovenskej národnosti, navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským a mať priemerný prospech najmenej 4,50. Štipendium získavajú žiaci podľa prospechu a aktivity v škole, ktorými sa zveľaďuje a zachováva slovenská národnostná identita. Ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.
Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou a kópiou vysvedčení z minulých ročníkov a diplomami.
Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM a potrebné vysvedčenia a diplomy zaslať iba elektronicky: stipendia.nrsnm@gmail.com.
Súbeh je otvorený odo dnes do 25. 9. 2025.
Dodatočné informácie možno získať na telefónnom čísle: 021 422 989.