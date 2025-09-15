V nedeľu 14. septembra v Padine sa konalo podujatie s názvom Stretnutie s maliarmi a tradíciou na Masarykovom dvore. Hlavnými bodmi programu boli slávnostné udeľovanie ďakovných listov padinským maliarom, ktorých tvorba je súčasťou kovačického insitného umenia zapísaného do zoznamu UNESCO, a otvorenie výstavy obrazov výtvarných umelcov z Padiny.
V miestnostiach starého padinského domu Masarykovcov v Ulici JĽA číslo 8 sú vystavené obrazy 29 maliarov z tohto prostredia, z ktorých asi polovica sú členmi Združenia výtvarných umelcov Smäd. Na ich obrazoch sú znázornené dedinské príbehy a detaily z padinských domov, ulíc a polí, svedčiace o tunajšom živote, prácach, tradičných zvykoch…
Prítomných uvítal maliar Pavel Povolný-Juhás, ktorý vo svojom príhovore oznámil, že táto výstava dostala pomenovanie Deň padinských maliarov. Výstava prezentuje práce všetkých maliarov, ktorí dnes žijú v Padine, ako aj obrazy tých, ktorí tu žili a tvorili v minulosti. Minútkou ticha prítomní vzdali úctu zosnulým padinským maliarom Michalovi Povolnému, Jánovi Bačúrovi, Jánovi Husárikovi, Martinovi Papovi, Martinovi Markovovi a Márii Hlavatej st.
Maliarka Vesna Kozaková prečítala text o Združení výtvarných umelcov Smäd, ktoré si v tomto roku pripomína 15. výročie založenia. V programe odznel aj úryvok z knihy Padinské studne Pavla Povolného-Juhása v interpretácii divadelného herca Pavla Brezníka.
Daniela Markušová z Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj AERD ako spoluorganizátorka podujatia hovorila o tohtoročnom otvorení priestoru Masarykov dvor, na čom spoločne pracovala s Elenkou Svákovou. Ako povedala, v tomto priestore sa aj do budúcna budú konať rôzne kultúrne podujatia, ktoré majú význam pre celú Padinu.
V hudobnom bode na fujare zahral Juraj Ľavroš, ktorý sa zaoberá aj výrobou tohto tradičného hudobného nástroja.
Na záver oficiálnej časti programu bolo slávnostné udeľovanie ďakovných listov maliarom z Padiny, po čom si prítomní pozreli nainštalovanú výstavu a nedeľné popoludnie pokračovalo v družných rozhovoroch pri občerstvení a hudbe na nádvorí.