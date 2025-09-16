Prešťastná Kafina je predstavenie pre deti na motívy vtipno-smutnej hry Nešťastná Kafina. Jeho adaptáciu a réžiu mala na starosti Bojana Ivanovová-Đorđevićová a v ňom si v rámci programu Petrovských dní divadelných v Báčskom Petrovci včera zahrali herci Jovana Andrejevićová-Grujićová, Ivan Đorđević, Darije Doklean, Monika Boldovinaová-Polniceová, Tamara Tamčiová-Toskićová a Korina Troćaová.
Interaktívna hra pre deti a dospelých Prešťastná Kafina vznikla na základe textu Nešťastná Kafina od Jovana Jovanovića-Zmaja, jeho jedinej poviedky vo veršoch, publikovanej po častiach v Nevene v roku 1881. Táto „vtipno-smutná bábková hra strýka Jovu, ktorú si môžu zahrať aj deti“, bola napísaná pre zemiakové bábky a je prvým domácim textom pre bábkové divadlo, a preto je veľmi významná pre históriu srbskej drámy.
„Novou interpretáciou tohto diela sme chceli opäť poukázať na jeho nadčasovú hodnotu a sviežosť, ktorú dokáže ponúknuť aj dnes po viac ako 140 rokoch, a rozhodli sme sa preklenúť časovú medzeru interaktivitou. Túto hru možno preto prepojiť aj s aplikovaným divadlom a témy, o ktorých herci priamo diskutujú s divákmi, sú odpustenie a svedomie. Či Kafina odpustí lož svojmu snúbencovi, ktorý sa z lásky falošne vydával, a či falošný princ Zodokker, ktorý je v skutočnosti lupičom Kozoderom, bude stále hovoriť pravdu, rozhodnú diváci v interaktívnych častiach hry,“ odkazujú z divadla.
Verná Sterijovej vzdelávacej predstave divadla, kam môžu dospelí brať aj deti, blízkej poetike Jovana Jovanovića-Zmaja, ktorá sa vyznačuje neskrývaným didaktizmom, si táto hra kladie za cieľ vzdelávať, ale aj zabaviť rodičov aj deti.
Prešťastná Kafina zvádza aj tradičnými výrazovými prostriedkami klasického divadla – dominantná a bohatá scénografia, kostýmy Sofije Lučićovej, hudba Dragana Đokića, ako aj virtuózne herecké výkony vršackého súboru robia z tohto predstavenia skvelé predstavenie pre „malých“.
„Toto predstavenie vzniklo ako pocta najvýznamnejšiemu srbskému detskému básnikovi pri príležitosti 120. výročia jeho úmrtia. Prešťastná Kafina, interaktívne predstavenie pre deti a dospelých s prvkami muzikálu, oslovuje všetky vekové kategórie a skupiny, rovnako ako to robil strýko Jova Zmaj,“ uvádza režisérka predstavenia Bojana Ivanovová-Đorđevićová.