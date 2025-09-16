S príchodom septembra, tak ako sa začína nový školský rok, prakticky sa po letných dovolenkách a prázdninách rozbieha aj nový ochotnícky rok v našich kultúrno-umeleckých spolkoch. S cieľom animovať do svojich radov nových členov, a to do všetkých tanečných skupín, výzvou do verejnosti sa ohlásilo aj Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen v Kulpíne.
Zápis nových členov sa koná od pondelka 15. septembra od 18. hodiny v miestnostiach Zvolenu. Pripomeňme, ktoré štyri tanečné skupiny aktívne v tomto kultúrnom stánku pôsobia a úspešne reprezentujú svoj Kulpín na folklórnych podujatiach v krajine a v zahraničí: mladšia detská tanečná skupina Bažalička (sú v nej deti od 3 rokov), staršia detská tanečná skupina Bažalička (deti od 7 rokov), mládežnícka tanečná skupina a staršia tanečná skupina – seniori.
Vedenie KUS Zvolen a všetci aktívni členovia povolávajú svojich malých i tých trochu starších spoluobčanov do svojich miestností a tešia sa na nové spoločné choreografie, ktorými do vienka ďalším generáciám odovzdajú folklórne dedičstvo kulpínskych Slovákov.