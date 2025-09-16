Minister vedy, technologického rozvoja a inovácií akademik Béla Bálint, sa včera zúčastnil na oficiálnej slávnosti pri príležitosti osláv Národného dňa Srbska na výstave EXPO 2025 Osaka v Japonsku.
Bálint bol členom srbskej delegácie, ktorú viedol prezident Srbska Aleksandar Vučić, a ktorú tvorili aj ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová, riaditeľ Úradu pre IT a e-Upravu Mihailo Jovanović a predseda Hospodárskej komory Srbska Marko Čadež.
Súčasťou slávnosti bolo vztýčenie vlajky Srbska, hranie srbskej hymny a kultúrno-umelecký program. Súčasťou podujatia bola aj prehliadka srbského výstavného pavilónu.
Prezident Vučić vo svojom príhovore oznámil aj špecializovanú výstavu EXPO 2027, ktorá sa bude konať v Belehrade.