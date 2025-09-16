Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa v rámci svojej návštevy v Japonsku a výstavy EXPO dnes stretol s japonským premiérom Shigeru Ishibom. Podľa Vučića toto stretnutie má ďalekosiahly význam pre budúcnosť vzťahov dvoch krajín, keď ide o kľúčové otázky politického dialógu, ekonomického rozvoja a spolupráce v oblastiach, ktoré majú vitálny význam pre občanov Srbska.
Hovorili o posilnení politických vzťahov a vzájomnej podpore na medzinárodnom pláne, ale aj o konkrétnych možnostiach na zväčšenie investícií v Srbsku.
Prezident sa dnes stretol aj s japonským cárom Naruhitom.