Dnes sa začína 71. vydanie futbalovej Ligy majstrov, elitnej európskej klubovej súťaže. S dnešnými zápasmi sa začína viacmesačná cesta najlepších klubov s rovnakým zámerom – dostať sa do finále a bojovať o významnú tzv. ušatú trofej.
Finále Ligy majstrov na programe bude v Budapešti na štadióne Puskás Aréna 30. mája 2026.
Samozrejme, Liga majstrov v sezóne 2025/2026 odštartovala pred viac ako dvomi mesiacmi zápasmi prvého kvalifikačného kola, ale to pravé sa začína dnes – ide o ligovú fázu, do ktorej sa aj tentoraz dostalo 36 najlepších celkov. Z toho počtu až 29 klubov malo zabezpečený postup do ligovej časti, kým kvalifikácia ponúkla len zvyšných siedmych účastníkov.
Srbsko v tejto sezóne v elitnej spoločnosti nemá predstaviteľa, keďže Crvena zvezda vypadla v play-off kvalifikácie proti cyperskému Pafosu, ktorý tak má príležitosť v ligovej fáze vystúpiť prvýkrát v dejinách.
Česť otvoriť najnovšie vydanie Ligy majstrov majú zápasy Athletic Bilbao – Arsenal a PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise. Tieto súboje sú na programe od 18.45 a do konca dnešného súťažného dňa na programe budú aj ďalšie štyri duely, ktoré sa začnú o 21. hodine.
Zohrajú ešte Juventus – Borussia Dortmund, Real Madrid – Olympique Marseille, Benfica – Qarabağ, ako aj Tottenham Hotspur – Villarreal.
Je to úhrnne šesť zápasov dnes, zajtra na programe bude ďalších šesť duelov a hrať sa ešte bude aj vo štvrtok, keď sledovať budeme pozostávajúcich šesť stretnutí prvého kola.
Zo všetkých by sme asi zvlášť mali vysunúť zápasy Bayern Mníchov – Chelsea, Liverpool – Atlético Madrid, Manchester City Neapol a Newcastle United – Barcelona. Práve tieto stretnutia sú označené za derby prvého kola a bude veru zaujímavo vidieť, ako tie najlepšie celky vstúpia do novej sezóny v Lige majstrov.
Minulá sezóna bola prvou, v ktorej bol implementovaný nový systém súťaže v ligovej či skupinovej časti a osvedčil sa. Do posledného kola sme mali otvorenú situáciu, bolo len niekoľko tímov, ktoré mali pred posledným zápasom zabezpečený postup alebo už nemali žiadnu šancu na postup. Zdá sa aj teraz, že rozhodnutie UEFA na takýto spôsob rekonštruovať základnú fázu bolo správnym ťahom.
Tak aj teraz budeme v každom kole mať niekoľko derby zápasov, aspoň na základe mien rivalov, ale znovu môžeme očakávať, že sa do prvého plánu vysunú aj celky, ktoré v tomto momente každopádne nepovažujeme za favoritov. Tak v minulej sezóne veľmi dobre hrali napríklad Aston Villa, Brest a Lille.
Bodø/Glimt, Kairat, Pafos a Union Saint-Gilloise sa prvýkrát predstavia v ligovej či skupinovej fáze. Kairat z mesta Almaty v Kazachstane sa stal najvýchodnejším tímom, ktorý sa kedy kvalifikoval do riadnej fázy Ligy majstrov. Po tom, čo bol vyžrebovaný na zápas za chotárom proti Sportingu, prekoná rekord v najdlhšom cestovaní v súťažiach UEFA, keďže z Almaty do Lisabonu precestuje približne 7 200 km. Okrem toho, Bodø/Glimt z mesta Bodø, ktoré sa nachádza za polárnym kruhom, sa stal najsevernejším európskym tímom, ktorý kedy súťažil v Lige majstrov.
Pre nórsky tím je to prvá účasť v riadnej súťaži od sezóny 2007/2008 a zároveň to bude prvá sezóna od ročníka 2005/2006, v ktorej sa do skupinovej fázy/ligovej fázy nekvalifikoval žiadny ukrajinský klub. V ligovej fáze budú zastúpené kluby z úhrnne 16 európskych asociácií.
Crvena zvezda vystúpi v Európskej lige
Ako sme spomenuli, Crvena zvezda vypadla v kvalifikácii na Ligu majstrov v poslednom kole, tak sa dostala do Európskej ligy.
Zohrá osem zápasov v ligovej časti, ale sa Európska liga začína o týždeň neskoršie.
To znamená, že prvé kolo na programe bude 24. a 25. septembra a Belehradčania v prvom kole doma zohrajú so škótskym Celticom. V druhom kole 2. októbra Crvena zvezda za chotárom zohrá s Portom.