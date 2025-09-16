Okrem populárnej Gulašiády, ktorá má už dlhú tradíciu a každoročne priláka veľký počet občanov, od minulého roku v rámci osláv Dňa Padiny domáci Futbalový klub Dolina organizuje aj súťaž vo varení kotlíkovej fazule. Tohtoročná Fazuliáda sa usporiadala dňa 14. septembra v priestore Športového strediska Dolina a zúčastnilo sa v nej 12 súťažných skupín.
„Cieľom Fazuliády nie je len súťažiť a zabávať sa, ale aj spájať ľudí a spoločne podporiť náš Futbalový klub Dolina. Každá miska fazule a každá chvíľa strávená spolu je malým krokom, ktorý posúva náš klub dopredu. V tomto roku bola trochu menšia účasť ako vlani, na čo vplývalo aj oblačné počasie so silným vetrom. Ale podujatie sa predsa úspešne realizovalo a ďakujeme všetkým účastníkom a návštevníkom,“ povedala v mene organizátorov Elena Sládečeková-Šimáková, členka správy FK Dolina Padina.
Pripravené jedlá hodnotila trojčlenná kuchárska komisia, v ktorej boli Pavel Petráš, Ján Nemec a Daniel Farkaš. Na základe ich hodnotenia najlepšiu kotlíkovú fazuľu uvarili členovia Poľovníckeho spolku Zajac, druhé miesto obsadila skupina Kedisrećkovi a tretie Menzáši. Predstaviteľom víťazných skupín boli udelené poháre a medaily.
V predpoludňajších hodinách, ako sprievodné podujatie, sa konali detské športové hry a k nedeľnému obedu sa predávala tradičná držková polievka.