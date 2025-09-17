Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, ktorého tohtoročná téma úzko súvisela s klimatickými zmenami, v nedeľu 14. septembra aktivisti Červeného kríža Báčsky Petrovec spolu s Dobrovoľným hasičským spolkom Hložany predviedli užitočné cvičenia.
Dobrovoľníci z Červeného kríža Báčsky Petrovec ukázali, ako poskytnúť pomoc v prípade vyčerpania z horúčavy, DVD dobrovoľníci z Hložian ukázali, ale aj dali možnosť vyskúšať si zručnosti pri prechode neprístupným terénom a na záver predviedli hasenie požiarov.