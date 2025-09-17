Šachisti zo ŠK Kulpín uplynulú nedeľu v rámci 5. kola medziobecnej ligy Vrbas – Báčska Palanka privítali doma hráčov zo ŠK Vulkanprotektor 2 z Apatínu. Ide o šachový klub s dlhoročnou tradíciou, ktorý bol založený ešte v roku 1931.
Kulpínskemu tímu sa v prvých troch zápasoch nedarilo, keďže hráči Petar Radosavljev, Rastislav Širka a Dalibor Kreko svoje partie prehrali. Stav však napravil mladučký šachista Gabriel Melich, ktorý porazil majstrovského kandidáta Nikolu Kuduza. Následne zvíťazil aj Ján Zelenák, zatiaľ čo Radoslav Kolarski remizoval. Konečný výsledok bol nerozhodný – 3 : 3.
Nasledujúci víkend bude ŠK Kulpín hosťovať v Báčskej Palanke, kde nastúpi proti Klubu Gimnazijalac.