Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva zaslalo všetkým miestnym samosprávam oznámenie o ich povinnostiach pri vykonávaní nariadenia o opatreniach na potláčanie a ničenie ambrózie.
Táto rastlina patrí medzi najrozšírenejšie a najškodlivejšie alergénne burinové druhy, ktoré spôsobujú značné škody poľnohospodárskej produkcii aj zdraviu obyvateľstva. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby miestne samosprávy, vlastníci a užívatelia pozemkov včas podnikli všetky predpísané opatrenia na zničenie tejto rastliny, a to ešte pred začiatkom jej kvitnúcej fázy, ktorá trvá od júla do septembra.
V súlade s oznámením sú miestne samosprávy povinné, aby okamžite po prijatí informácií o výskyte ambrózie na svojom území písomne informovali vlastníkov a užívateľov pozemkov a nariadili im zničenie tejto škodlivej rastliny do 15 dní od prijatia oznámenia.
V prípade nedodržania tejto povinnosti sú komunálne služby povinné bezodkladne informovať fytosanitárnu inšpekciu, ktorá vydá rozhodnutie o povinnom a urgentnom zničení ambrózie. Ak ani potom nedôjde k plneniu rozhodnutia, postup vykoná oprávnená osoba na náklady nedbanlivých subjektov, uvádza sa v oznámení ministerstva.