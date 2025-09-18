Po smutnej správe, že nás po ťažkej chorobe navždy opustila významná osobnosť kultúrneho života vojvodinských, ale i dolnozemských Slovákov Katarína Melegová-Melichová, prichodí nám uznať, že dobrý boj dobojovala a bohatý život mala. Bola novinárka, publicistka, prekladateľka, herečka, recitátorka, organizátorka, matičiarka, neúnavná kultúrna dejateľka.
Narodila sa 30. októbra 1954 v Petrovci. Od malička zasvätila svoj život angažovaniu sa v kultúre a zachovávaniu tradícií tunajších Slovákov. Ako novinárka pôsobila v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu, v NVU Hlas ľudu, kde bola i šéfredaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet a predsedníčkou Správnej rady, tri funkčné obdobia bola šéfredaktorkou Rádia Petrovec. Bola zakladateľkou a predsedníčkou Asociácie slovenských lokálnych médií.
Členkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola od jej založenia v roku 2003 do roku 2018 a v mandátnom období 2014 – 2018 bola predsedníčkou Výkonnej rady NRSNM. Od roku 2000 bola celé štvrťstoročie predsedníčkou MOMS Petrovec, kde okrem iného iniciovala a organizovala Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj…, Festival vážnej hudby Jarné nôty a Cyrilometodský večierok. V dvoch mandátnych obdobiach (2009 – 2017) bola predsedníčkou Matice slovenskej v Srbsku, ako zatiaľ prvá a jediná žena v tejto riadiacej funkcii. Vďaka neúnavnej matičnej činnosti dostala sa na post predsedníčky Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej (2015 – 2022) a od roku 2022 sa stala jej čestnou predsedníčkou.
Bola editorkou početných knižných vydaní, autorkou početných prác z kultúrnej histórie zaradených do mnohých zborníkov doma aj v zahraničí. Presvedčivá bola i ako scenáristka a režisérka mnohých literárno-hudobných a príležitostných pásiem a programov, dokumentárnych filmov, zaslúžene bola členkou odborných porôt na recitačných, divadelných a hudobných podujatiach. Zahrala si v prvej inscenácii profesionálneho Slovenského vojvodinského divadla Zuzka Turanová, tiež v inscenácii Vinica zreje. Predtým aktívne pôsobila v Divadle VHV ako herečka, aj ako recitátorka (už od roku 1969). Hrala v početných predstaveniach a aj v slovenskom vojvodinskom filme Mišo. Pritom pre potreby TV Nový Sad a TV Vojvodina preložila viac ako 270 filmov zo slovenčiny, respektíve z češtiny do srbčiny.
Za svoju prácu Katarína Melegová-Melichová získala početné ceny a uznania, a okrem iných aj: Cenu Obce Báčsky Petrovec, ďakovný list prezidenta SR Ivana Gašparoviča, Cenu Ondreja Štefanka, Zlatú medailu Matice slovenskej, Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Cenu Pro Cultura Slovaca, Cenu Milana Rastislava Štefánika.
Pohreb zosnulej bude v piatok 19. septembra 2025 o 13.00 v Dome smútku v Báčskom Petrovci a predtým – o 10.00 – v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka bude spomienková rozlúčka.
Česť jej pamiatke!