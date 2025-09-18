Miestny odbor Matice slovenskej v Srbsku Hložany v spolupráci so Združením výtvarných umelcov Hložianska paleta dnes o 19. hodine v miestnostiach MOMS Hložany pripraví slávnostné otvorenie samostatnej výstavy už osvedčeného insitného maliara Jána Chlpku Druhá cesta k imaginácii.
Ján Chlpka (11. 12. 1965 Hložany) základnú školu skončil v Hložanoch a Strednú poľnohospodársku v Petrovci a vo Futogu. Vyštudoval veterinárstvo v Sarajeve. Pracuje ako veterinár v Báčskom Petrovci a žije v Hložanoch. Samostatné výstavy mal v Petrovci, Hložanoch, Kovačici, Novom Sade a Kulpíne a na Slovensku v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach a Bratislave a inde. Na spoločných výstavách účinkoval na Slovensku, vo Francúzsku, Portugalsku a iných európskych krajinách. Bol animátorom výtvarného života v Hložanoch už viac ako dvadsať rokov.
Prvou jeho samostatnou výstavou bola výstava bola pomenovaná Prvá cesta k imaginácii, ktorú realizoval v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci roku 1993.
Ján Chlpka tohto roku oslavuje svoje 60. narodeniny.