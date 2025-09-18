Už tradične v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova a s podporou Obce Stará Pazova sa vo všetkých základných školách na území obce hrá divadelné predstavenie na privítanie prvákov do výchovno-vzdelávacích ustanovizní.
V novom školskom roku a septembrovom cykle si divadielko Mačak u čizmama v podaní hercov belehradského Divadla Sanjalište najprv v pondelok pozreli žiaci prvého ročníka v ZŠ 23. októbra v Golubinciach. Predstavenia sú venované prvákom a týmito podujatiami im organizátori chcú uľahčiť učenie a spríjemniť prvé školské dni. V niektorých väčších školách sa predstavenie hrá alebo bude hrať aj viackrát. Takýchto predstavení má byť zahraných úhrnne 15.
Dnes si s veľkým záujmom toto predstavenie v športovej hale pozrelo aj 40 žiakov prvých ročníkov v staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka so svojimi učiteľkami Vlastou Turčanovou a Irenou Babíkovou.