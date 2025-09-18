Premiér Srbska Đuro Macut sa dnes stretol s rektormi univerzít, ktorých zakladateľom je Republika Srbsko. Na stretnutí hovorili o začiatku nového akademického roka.
Podľa oznámenia vlády nový akademický rok 2025/2026 začne najneskôr 3. novembra vo všetkých vysokých školách v Srbsku.
Na stretnutí konštatovali, že všetky univerzity úspešne zrealizujú výučbu a vykonajú skúškové obdobia v tomto akademickom roku najneskôr do 31. októbra.
„Bolo dohodnuté, že rokovania v nasledujúcom období sa zintenzívnia a že sa do nich priamo zapoja aj zástupcovia fakúlt v rámci univerzít, ktorých zakladateľom je Republika Srbsko,“ uvádza sa vo vyhlásení.