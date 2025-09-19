1783 – vzniesol sa do vzduchu prvý teplovzdušný balón bratov Jacqua Étienna a Josepha Michela Montgolfierovcov z Francúzska.
1799 – narodil sa srbský politik a spisovateľ Jovan Hadžić, známy aj ako Miloš Svetić. Bol prvým predsedom Matice srbskej.
1802 – narodil sa Ľudovít Košút (Lajos Kossuth), uhorský právnik, politik a publicista, bojovník za nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca uhorskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849. Zomrel roku 1894.
1848 – predstavitelia Slovenskej národnej rady (SNR) na ľudovom zhromaždení na Myjave vypovedali poslušnosť vláde v Pešti, vyhlásili sa za jediného reprezentanta moci na Slovensku a vyzvali ľud do ozbrojeného povstania.
1888 – v belgických kúpeľoch Spa sa konala prvá súťaž krásy.
1911 – narodil sa britský spisovateľ a básnik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1983) William Golding, autor známeho románu Boh múch. Zomrel roku 1993.
1924 – narodil sa v Čiernom Balogu prozaik, dramatik a scenárista Ladislav Ťažký. Bol účastníkom Slovenského národného povstania (SNP) a vojna sa odzrkadľuje aj v jeho prozaickej tvorbe, napríklad v zbierkach poviedok Vojenský zbeh, Hosť majstra Čerta či v románoch Amenmária alebo Evanjelium čatára Matúša. Za svoj kritický a odmietavý postoj k vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (1968) bol vylúčený z Komunistickej strany Slovenska (KSS). Zomrel roku 2011.
1948 – narodil sa britský divadelný a filmový herec Jeremy Irons.
1957 – Spojené štáty americké uskutočnili prvý atómový pokus pod povrchom Nevadskej púšte.
1991 – v ľadovci Similaun v Tirolskom údolí Ötztal (Rakúsko) objavili najstaršiu zachovanú prirodzenú múmiu (známu ako Ötzi), o ktorej sa neskôr zistilo, že je stará 5 300 rokov.
1992 – Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala rezolúciu o vylúčení FR Juhoslávie z práce Valného zhromaždenia a spochybnila jej právo stať sa nástupcom SFRJ v OSN.