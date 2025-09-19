Vláda Srbska schválila nariadenie na program podpory rozvoja podnikania žien, na ktorý je z rozpočtu vyčlenených 70 miliónov dinárov vo forme nenávratných grantov. Zvyšná časť investícií bude financovaná z vlastných zdrojov alebo z úverov Rozvojového fondu Srbska.
Podpora sa poskytuje aj tým, ktorí sa zaoberajú starými a umeleckými remeslami a domácou výrobou. Držitelia príslušného certifikátu budú mať možnosť podať žiadosť o nenávratné prostriedky a na tento program bolo vyčlenených 20 miliónov dinárov.