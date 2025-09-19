Mestský futbalový zväz Pančevo, do ktorého patrí aj Obec Kovačica, pripravuje bezplatnú školu pre futbalových rozhodcov. Táto príležitosť je určená pre všetkých záujemcov vo veku od 15 do 30 rokov, bez ohľadu na pohlavie.
Výučba bude prebiehať formou online prednášok, pričom praktické ukážky a cvičenia zabezpečia skúsení inštruktori. Celý kurz potrvá približne tri týždne, po ktorých absolventi získajú možnosť pískať najprv zápasy mladších kategórií a neskôr aj seniorské stretnutia.
Ide o šancu pre mladých športových nadšencov, ktorí by sa radi aktívne zapojili do futbalového diania a zároveň si vybudovali novú kariérnu cestu.
Záujemcovia o školu futbalových rozhodcov sa môžu prihlásiť alebo získať viac informácií na telefónnom čísle: 013 341 545.