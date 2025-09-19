V poradí XXVI. ročník Púchovského jarmoku sa uskutoční v sobotu 20. septembra na pešej zóne v Púchove.
Aj tento rok sa tam stretnú hostia a domáci, ako aj početní návštevníci, aby si vychutnali pravú jarmočnú atmosféru – tradičné remeslá, varenie polievok, skvelé dobroty, občerstvenie, atrakcie pre deti a kultúrny program.
Organizátormi podujatia sú Mesto Púchov a Púchovská kultúra, za finančnej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na zajtra sú pripravené aj vystúpenia folklórnych a tanečných súborov a ľudovej hudby. O dobrú náladu sa postará aj orchester JazzZUŠák s dychovými melódiami, ako aj skupina Duo rytmus z Oslian s koncertom ľudovej hudby.
Na tohtoročný Púchovský jarmok odcestovala aj delegácia z Obce Stará Pazova. Hoci priateľské vzťahy medzi obyvateľmi Púchova a Starej Pazovy trvajú už niekoľko desiatok rokov, družobná zmluva bola uzavretá v roku 2001.