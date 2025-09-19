Združenie ekológov EKOS v Hložanoch si zajtra pripomenie Deň ochrany ozónového obalu Zeme ako Eko deň Hložian.
Program podujatia naštartujú od 10. hodiny privítaním prítomných a žiackym umeleckým táborom, kde žiaci základnej školy budú kresliť a maľovať po stoloch a chodníkoch a trhovisku v centre dediny.
O 11. hodine odznie primeraný program žiakov hložianskej základnej školy.
Následne od 11.30 hodine zorganizujú športové aktivity a hry zručnosti, tzv. Žiacke hry bez hraníc a v rámci nich lyžovanie v trojici, penalty, poťahovanie povrazu, skladanie puzzle a iné zábavné detské hry.