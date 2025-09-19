Rozhodnutie Národnej banky Srbska (NBS) o úľavách pri splácaní úverov, ktoré má pomôcť dlžníkom s ťažkosťami pri splácaní pôžičiek, nadobudne platnosť 20. septembra, čiže ôsmeho dňa od jeho uverejnenia v úradnom vestníku. Uplatňovať sa začne od 15. októbra.
Tento podzákonný predpis, ktorý schválila výkonná rada NBS 11. septembra, stanovuje, že poskytovateľ úveru je povinný použiť primerané opatrenia, ktoré dlžníkovi uľahčia splácanie, ak v priebehu trvania zmluvného vzťahu nastanú okolnosti, ktoré ho privedú do ťažkej finančnej situácie, alebo iné závažné okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť.
NBS vysvetľuje, že okolnosťami, ktoré môžu dlžníka priviesť do ťažkej finančnej situácie, sú najmä strata zamestnania, výrazné zníženie príjmov, vážne ochorenie, ako aj vážne zranenie, ktoré vedie k zníženiu pracovnej schopnosti. Za iné závažné okolnosti sa považujú najmä ťažké rodinné pomery, ako je vážne ochorenie alebo smrť manžela / manželky alebo detí, a rozvod, ak boli manželia spoludlžníci alebo jeden z manželov bol ručiteľ.