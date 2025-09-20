480 pred Kr. – v námornej bitke pri ostrove Salamína v Egejskom mori i Gréci pod velením aténskeho generála Themistokla porazili Peržanov.
1519 – portugalský moreplavec Ferdinand Magellan vyplával zo Španielska na výpravu okolo Južnej Ameriky. Jeho posádka doplávala v roku 1522 naspäť do Španielska, čím uskutočnila plavbu okolo sveta, ktorá dokázala, že Zem je guľatá.
1772 – narodil sa srbský spisovateľ Joakim Vujić, otec moderného srbského divadla.
1773 – narodil sa Atanasije Stojković, srbský a ruský spisovateľ a vedec, člen Ruskej cisárskej akadémie vied, profesor a rektor Charkovskej univerzity.
1863 – zomrel nemecký filológ, literárny vedec, spisovateľ, autor detských rozprávok a folklorista Jacob Grimm, spoluzakladateľ vedeckej germanistiky.
1902 – narodil sa v Tisovci právnik, diplomat, spisovateľ a politik Vladimír Clementis. Od roku 1934 bol členom Komunistickej strany Československa, z ktorej ho v roku 1939 vylúčili pre nesúhlas so sovietsko-nemeckou zmluvou.
1904 – v Etnografickom múzeu v Belehrade otvorili prvú stálu expozíciu. Etnografické múzeum bolo založené vo februári 1901, ale zbierka národopisných predmetov sa začala v Srbsku organizovať už v roku 1844, v rámci Národného múzea Srbska.
1933 – v žilinskom kine Grand Bio Universum sa uskutočnila premiéra prvého slovenského zvukového filmu Zem spieva, dielo českého etnografa a filmového dokumentaristu Karla Plicku.
1946 – vo francúzskom meste Cannes sa začal prvý ročník medzinárodného filmového festivalu.
1977 – Vietnam a Džibutsko, dovtedy francúzska kolónia, boli prijaté do OSN.