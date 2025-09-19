Naftový priemysel Srbska (NIS) oznámil, že Ministerstvu financií USA predložil novú žiadosť o odklad uplatňovania sankcií.
NIS podal žiadosť o vydanie špeciálnej licencie, ktorá by odložila plné uplatňovanie sankcií a umožnila by nerušené pokračovanie prevádzkových činností spoločnosti aj po 26. septembri, keď uplynie lehota stanovená predchádzajúcou licenciou.
Pripomíname, že plné uplatňovanie sankcií voči NIS bolo doteraz šesťkrát odložené na základe špeciálnych licencií, ktoré vydal Úrad pre kontrolu zahraničného majetku pri Ministerstve financií USA.