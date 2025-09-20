Veľká vojenská prehliadka Sila jednoty s približne 10 000 účastníkmi sa dnes začala o 11. hodine na priestranstve pred Palácom Srbska, kde je prítomné štátne vedenie na čele s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom, ako aj početní hostia zo zahraničia.
Prehliadka sa začala intonovaním srbskej hymny a čestnou delostreleckou salvou príslušníkov Gardy zo šiestich diel s desiatimi salvami, ako aj vynesením srbskej zástavy dlhej 300 metrov a ťažkej 300 kilogramov.
Prehliadke sa zúčastňuje aj premiér Đuro Macut, všetci ministri vo vláde Srbska, predsedníčka Národného zhromaždenia Ana Brnabićová, poslanci v parlamente, primátor Belehradu Aleksandar Šapić, náčelník Generálneho štábu generál Milan Mojsilović, prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik, predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová, ako aj politickí predstavitelia Srbov a regiónu, medzi ktorými sú Andrija Mandić, Milan Knežević, Ivan Stoilkovski, Željka Cvijanovićová a Nenad Stevandić.
Prítomní sú aj hostia zo zahraničia, medzi nimi prezident Spojených arabských emirátov šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, delegácia Bahrajnu na čele so šejkom Naserom bin Hamadom Al Chalífom, vojenské delegácie z Francúzska, Číny, Maďarska a USA.
V rámci veľkej vojenskej prehliadky príslušníci Gardy predviedli exercír – ukážku nacvičených pochodových cvikov, zatiaľ čo príslušníci Oddielu vojenskej polície špeciálneho určenia Kobry predviedli ukážku zabezpečenia ochraňovanej osoby na verejnom podujatí.
Vojenská prehliadka sa koná pri príležitosti Dňa srbskej jednoty, slobody a národnej vlajky a bude na nej predstavených približne 2 500 typov zbraní a vojenskej techniky, viac než 600 vozidiel, 70 lietadiel a 20 plávajúcich objektov.