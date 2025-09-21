V japonskej metropole Tokio vyvrcholili svetové atletické majstrovstvá.
Na 20. šampionáte sveta v kráľovnej športov pre našu krajinu bronzovú medailu vybojovala práve v posledný deň podujatia Angelina Topićová v skoku do výšky, keď obsadila tretie miesto a ovenčila sa bronzom.
Topićová na tretej priečke skončila spolu s Ukrajinkou Yaroslavou Mahuchikhovou, keďže obe športovkyne dosiahli výkon 197 centimetrov a latku na výške 200 centimetrov obe trikrát nepreskočili.
Zlatá medaila patrila Austrálčanke Nicola Lauren Olyslagersovej, kým druhé miesto obsadila Poľka Maria Żodziková. Obe preskočili 200 centimetrov, ale si zlato nakoniec zaslúžila Austrálčanka, lebo mala menej neúspešných pokusov na nižších výškach.
Angelina Topićová tak získala už svoju štvrtú medailu v seniorskej konkurencii, dokonca až piatu ak počítame aj výkon v Diamantovej lige v roku 2023, v ktorej finišovala tiež ako tretia.
Tentoraz v Tokiu do finále Angelina postúpila z kvalifikačnej skupiny A, v ktorej dosiahla najlepší výkon 192 centimetrov, spolu s ďalšími tromi súperkami.
„Bol to naozajstný boj až do posledného skoku a som nesmierne šťastná, že si domov odnášam medailu. Dážď a prerušenia sťažovali preteky, ale podarilo sa mi zostať sústredená a podať maximálny výkon. Tento bronz z majstrovstiev sveta je pre mňa obrovskou motiváciou pokračovať v práci a bojovať o ešte vyššie méty,“ povedala po finále Angelina Topićová.
Zároveň zabezpečila pre Srbsko jedinú medailu na šampionáte.
Adriana Vilagosová bola výborná v kvalifikácii, ale neuspela vo finále
Inak, Adriana Világosová obsadila ôsme miesto vo finále hodu oštepom v Tokiu s výkonom 61,29 metra.
Finále v sobotu otvorila hodom 52,93 m, pričom v nasledujúcich pokusoch zaznamenala 57,31 m, 60,00 m, 61,29 m a 61,20 m, čo jej napokon prinieslo umiestnenie medzi ôsmimi najlepšími na svete.
Pripomeňme, že len deň skôr Adriana dosiahla v kvalifikácii fantastický hod 66,06 metra, čím si ako prvá vybojovala miesto vo finále a avizovala boj o medailu. Predsa, vo finále sa jej nepodarilo zopakovať dosiahnutý výkon z kvalifikácie, ktorý by jej priniesol zlatú medailu.
Tak titul majsterky sveta získala Juleisy Angulo z Ekvádoru s 65,12 m, striebro si odniesla Anete Sietina z Lotyšska (64,64 m) a bronz získala Mackenzie Little z Austrálie (63,58 m).
Ešte skôr sa Ivane Španovićovej nepodarilo postúpiť do finále trojskoku. Španovićová mala dva platné skoky – 13,82 m v prvej a 13,66 m v tretej sérii, čo nebolo dosť na to, aby sa dostala medzi 12 najlepších finalistiek.
Kvalifikačná norma pre priamy postup do finále bola 14,35 m. Túto hranicu v kvalifikácii úspešne prekonalo len niekoľko atlétok, zatiaľ čo Ivana sa so svojím najlepším skokom umiestnila na 16. mieste v celkovom poradí.
Majstrovstvá sveta v atletike 2025 boli teda dvadsiatym ročníkom šampionátu sveta a prebiehali od 13. do 21. septembra 2025.
Na majstrovstvách sa využíval Národný štadión, ktorý bol prestavaný pre Olympijské a Paralympijské hry v Tokiu v roku 2021.
Bolo to zároveň už tretíkrát, čo sa šampionát konal v Japonsku. Predtým sa konal v roku 1991 tiež v Tokiu na bývalom Národnom štadióne a v roku 2007 atletické majstrovstvá sveta boli v Osake.