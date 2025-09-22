Reprezentant Srbska v grécko-rímskom zápasení Aleksandar Komarov získal titul majstra sveta v kategórii do 87 kilogramov. Vo finále Majstrovstiev sveta v Záhrebe zvíťazil po veľkom boji a obrate nad Iráncom Alirezom Mohmadim výsledkom 4 : 3.
Na ceste k zlatu dosiahol Komarov päť víťazstiev, postupne zdolal Japonca Soha Sakabeho, Američana Peytona Jacobsona, vo štvrťfinále vyradil Islama Yevloyeva z Kazachstanu a v semifinále bol lepší ako Milad Alirzaev z Ruska.
Po zlate z Majstrovstiev Európy 2024 a tohtoročnom bronze z kontinentálneho šampionátu v Bratislave priniesol Komarov Srbsku aj svetový titul.
Zaujímavosťou je, že naši zápasníci pokračujú vo výbornej sérii, keďže toto je už deviaty svetový šampionát zaradom, z ktorého sa vracajú aspoň s jednou medailou. Je to výsledok, ktorý si rozhodne zaslúži pozornosť.
V posledný deň súťaže v hlavnom meste Chorvátska mal príležitosť bojovať o bronzovú medailu aj Sebastian Nađ v grécko-rímskom štýle do 67 kilogramov. Nađ na štarte prehral veľmi presvedčivo so Saeidom Esmaeilim z Iránu výsledkom 9 : 0, no keďže Iránec nakoniec získal zlato, náš športovec mal šancu vybojovať si bronz cez tzv. repechage. Dobre sa mu darilo, najprv porazil Shermukhammada Sharibjanova z Uzbekistanu a potom aj Håvarda Jørgensena z Nórska. V rozhodujúcom zápase o medailu však prehral s Rusom Daniialom Agaevom a obsadil piate miesto.
Trochu o podujatí
Majstrovstvá sveta v zápasení 2025 sa konali od 13. do 21. septembra v Záhrebe. Miestom konania bola Arena Zagreb a išlo o prvé majstrovstvá sveta v zápasení, ktoré Chorvátsko hostilo. Zúčastnilo sa ich 776 zápasníkov zo 76 krajín, pričom hostiteľská krajina súťažila so 14 zápasníkmi.
Súťaž sa skončila očakávanou dominanciou iránskeho tímu, ktorý ovládol tohtoročnú súťaž so ziskom 325 tímových bodov.
Na zozname najlepších krajín predsa na prvom mieste finišovalo Japonsko, ktoré získalo sedem zlatých medailí, Irán mal na konte šesť. Nasledovali Spojené štáty americké a Severná Kórea.
Podujatie, samozrejme, poznačili aj zápasníci z tradične silných reprezentácií, ako z Azerbajdžanu, Gruzínska, Arménska a Uzbekistanu.
Spokojní môžeme byť aj s výkonom našej sedemčlennej delegácie, pre ktorú teda Komarov zabezpečil jedno zlato, a tak sa Srbsko umiestnilo na 12. miesto najúspešnejších účinkujúcich krajín.