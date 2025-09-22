Tento rok bol v porovnaní s predchádzajúcim oveľa priaznivejší nielen vo fáze vegetácie, ale aj teraz počas oberačky. Poveternostné podmienky uľahčili ochranu viniča a prispeli k vysokej kvalite hrozna.
Ako sa dozvedáme zo svahov Fruškej hory, z tohtoročnej oberačky, ktorá je v plnom prúde, sa očakáva i dobré víno. V slankamenskom chotári aj tentoraz koniec leta a začiatok jesene sprevádza vôňa hrozna. Pre vinárov a vinohradníkov aj zo Starej Pazovy, ktorí svoje vinohrady obrábajú na území Inđijskej obce, je tohtoročná oberačka oveľa lepšia než tá minulá. Mnohí začali oberať oveľa skôr, ako hovoria, aby zachovali dobrú kvalitu úrody.
Výkupná cena hrozna vo vinohradoch s viacerými odrodami sa pohybuje vo veľkom od 100 do 120 dinárov za kilogram. Na zelenom trhu v Starej Pazove sa hrozno predáva za 200 dinárov za kilogram.
Oberačka hrozna nie je iba prácou, ale sa počas nej tradične s veľkým nadšením zoskupuje vo vinohrade aj celá rodina a priatelia. Skúsení vinohradníci, bez ohľadu na to, či sa pestovaním viniča zaoberajú profesionálne alebo je to pre nich iba koníček, presne vedia, kedy je najlepší čas na zber a jeho spracovanie. Staré vinohradnícke príslovie hovorí, že odroda je matkou vína, poloha jeho otcom a ročník jeho osudom.
Uplatnením agrotechnických opatrení tohtoročná úroda vínnych a stolových odrôd je priemerne dobrej kvality. Dlhé letné obdobie bez zrážok spôsobilo, že bobule sú síce menšie pre nedostatok vody, no percento cukru je takmer vo všetkých odrodách oveľa väčšie.