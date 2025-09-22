Ako informujú z Miestneho spoločenstva Kulpín, rekonštrukcia ciest v Kulpíne pokračuje chvályhodným tempom. Tam, kde už boli položené nové asfaltové povrchy, vykonávateľ prác zasypal okraje ciest štrkom, ktoré sú teraz vyššie ako boli staré povrchy. Popri cestách však zostala zemina, ktorú na začiatku prác odhrnuli pri čistení krajníc a príprave na asfaltovanie.
Z MS Kulpín zdôrazňujú, že občania sa zaujímajú, čo s tou zeminou robiť a či ju majú pred svojimi domami rozhrnúť. Vykonávateľ prác Vojvodinaput Bačkaput Nový Sad naložil, aby zemina zostala na mieste, pretože sa tam plánuje výkop odvodňovacích jarkov.