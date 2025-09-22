Aj tohto roku v Hložanoch bola sobota 20. septembra ladená k Medzinárodnému dňu ochrany ozónovej vrstvy. Združenie ekológov Ekos Hložany k tomuto významnému ekologickému dňu pravidelne pripravuje podujatie, na ktoré si zavolá deti školského veku, pedagógov a rodičov detí, ktoré účinkovali v programe alebo sa prišli pobaviť.
Združenie ekológov EKOS Deň ozónového obalu Zeme si pripomína ako Eko deň Hložian. V sobotné predpoludnie sa všetci zoskupili na trhovisku v strede dediny a bolo ich tam viac ako sto. Aktivisti miestneho ekologického združenia sa postarali aj pre občerstvenie detí a slanú a sladkú ponuku. Deťom rozdelili aj odznaky.
Program podujatia naštartovali o 10. hodine privítaním prítomných a žiackym umeleckým táborom, kde žiaci základnej školy kreslili a maľovali kriedami po stoloch a chodníkoch na trhovisku.
Následne zorganizovali aj športové aktivity a hry zručnosti, tzv. Žiacke hry bez hraníc a v rámci nich lyžovanie v trojici, kopanie penált na malé bránky, skladanie puzzle a iné zábavné detské hry, ktoré mal na starosti Ondrej Zahorec so spolupracovníkmi.
O 11. hodine odznel primeraný program žiakov hložianskej základnej školy. V rámci otváracieho programu prítomných privítal predseda združenia Pavel Balca a s potešením vyzdvihol, že existuje súčinnosť ekologických aktivistov s profesormi a žiakmi Základnej školy Jozefa Marčoka-Dragutina v Hložanoch. Motto tohto podujatia Meňme svoje zvyky a nie klímu ozrejmila Anna Turanová a úvahu na tému ozón, príroda a pekný život na Zemi podala Viera Turčanová, ako aj viacerí žiaci vyšších ročníkov hložianskej školy, ktorí prečítali vlastné slohové práce. Zborovo sa spevom predstavili aj žiaci nižších ročníkov a hudobne nadaní žiaci zahrali aj na nástrojoch. Zvlášť pútavé boli hudobné čísla gitarového kvinteta. Program žiakov pripravili profesorky Anna Huďanová a Mária Bartošová-Korčoková.
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy sa oslavuje 16. septembra od roku 1995 na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, aby sme si uvedomili jej význam pre život na našej planéte. Svetové spoločenstvo začalo prijímať rad opatrení na „záchranu“ ozónosféry. Základný kameň tohto úsilia predstavuje tzv. Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, ktorý bol prijatý v roku 1985. Vykonávací protokol k nemu sa prijal v Montreale, bol podpísaný 16. septembra 1987. Jeho cieľom je zastaviť ubúdanie ozónovej vrstvy prostredníctvom postupne znižovanej výroby a používania látok, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu. Na pripomenutie tejto udalosti, ktorá znamenala začiatok reálneho úsilia o záchranu ozónovej vrstvy, Valné zhromaždenie OSN v decembri 1994 prijalo rezolúciu, ktorá ustanovila tento deň ako Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy.
Hložianskym ekológom sa darí od malých nôh vštepovať ekologické povedomie svojim mladým spoluobčanom a takto spoločne v príjemnom ovzduší strávili i tohtoročné septembrové sobotné predpoludnie.