Výsledky majstrovských zápasov našich klubov zohraných v sobotu 20. a nedeľu 21. septembra
SRBSKÁ LIGA – SKUPINA VOJVODINA
6. kolo:
STARÁ PAZOVA: JEDNOTA – GFK Sloven (Ruma) 3 : 0
Po odohranom 6. kole staropazovská Jednota je na 5. mieste (11 bodov).
Program nasledujúceho kola:
OMOLJICA: Mladost – JEDNOTA (Stará Pazova)
VOJVODINSKÁ LIGA – SEVERNÁ SKUPINA
6. kolo:
BÁČSKY PETROVEC: MLADOSŤ – Budućnost (Mladenovo) 1 : 0
HLOŽANY: BUDÚCNOSŤ – Radnički 1905 (Bajmok) 3 : 1
Po odohranom 6. kole hložianska Budúcnosť je na 4. mieste (11 bodov) a petrovská Mladosť na 14. mieste (6 bodov).
Program nasledujúceho kola:
MLADENOVO: Budućnost – BUDÚCNOSŤ (Hložany)
RAVNO SELO: Proleter – MLADOSŤ (B. Petrovec)
PRVÁ JUHOBANÁTSKA LIGA
6. kolo:
PADINA: DOLINA – Budućnost (B. Brestovac) 1 : 0
Po odohranom 6. kole Dolina je na 2. mieste (15 bodov).
Program nasledujúceho kola:
DEBELJAČA: Spartak 1911 – DOLINA (Padina)
SOMBORSKÁ OBLASTNÁ LIGA
6. kolo:
MALI BAČ: Mladost – SLÁVIA (Pivnica) 1 : 1
KLJAJIĆEVO: Kordun – KRIVÁŇ (Selenča) 2 : 1
Po odohranom 6. kole selenčský Kriváň je na 8. mieste (9 bodov) a pivnická Slávia na 13. mieste (4 body).
Program nasledujúceho kola:
SELENČA: KRIVÁŇ – Lipar (Lipar)
PIVNICA: SLÁVIA – ČSK Pivara (Čelarevo)
DRUHÁ NOVOSADSKÁ LIGA
6. kolo:
KYSÁČ: TATRA – Bačka 1923 (Đurđevo) 5 : 0
Po odohranom 6. kole kysáčska Tatra je na 4. mieste (12 bodov).
Program nasledujúceho kola:
SREMSKI KARLOVCI: Stražilovo – TATRA (Kysáč)
DRUHÁ JUHOBANÁTSKA LIGA – ZÁPADNÁ SKUPINA
5. kolo:
KOVAČICA: SLÁVIA 1933 – OFK MLADOSŤ (Vojlovica) 1 : 3
Po odohranom 5. kole vojlovická Mladosť je na 2. mieste (15 bodov) a kovačická Slávia 1933 na 6. mieste (6 bodov).
Program nasledujúceho kola:
JABUKA: Jugoslavija – SLÁVIA 1933 (Kovačica)
BAVANIŠTE: BSK Bavanište – OFK MLADOSŤ (Vojlovica)
MEDZIOBECNÁ SRIEMSKA LIGA – ZÁPADNÁ SKUPINA
5. kolo:
SREMSKA MITROVICA: Napredak 2021 – SLOGA 1919 (Erdevík) 2 : 1
Po odohranom 5. kole erdevícka Sloga sa nachádza na 9. mieste (6 bodov).
Program nasledujúceho kola:
ERDEVÍK: SLOGA 1919 – Napredak (Vašica)
OBECNÁ LIGA BÁČSKA PALANKA
V 5. kole Naša hviezda zo Silbaša bola voľná.
Po odohranom 5. kole Silbašania sa nachádzajú na 2. mieste a majú 10 bodov.
Program nasledujúceho kola:
SILBAŠ: NAŠA HVIEZDA – Soko (Nova Gajdobra)
MESTSKÁ LIGA ZREŇANIN – SKUPINA A
4. kolo:
KLEK: OFK Klek – MLADOSŤ (Biele Blato) 4 : 2
ARADÁČ: AŠK Aradáč – Radnički (Sutjeska) 2 : 1
Po odohranom 4. kole AŠK Aradáč je na 4. mieste (9 bodov) a bieloblatská Mladosť na 6. mieste (4 body).
Program nasledujúceho kola:
KNIĆANIN: Potisje – AŠK ARADÁČ
BIELE BLATO: MLADOSŤ – Omladinac (Botoš)
OBECNÁ LIGA ALIBUNÁR – PLANDIŠTE
2. kolo:
MARGITA: Sloga – HAJDUŠICA 0 : 4
JÁNOŠÍK: JÁNOŠÍK – Naša krajina 6 : 1
Po odohranom 2. kole Jánošík je na 2. mieste (6 bodov) a Hajdušica na 4. mieste (3 body).
Program nasledujúceho kola:
DOBRICA: Dobrica – JÁNOŠÍK
HAJDUŠICA: HAJDUŠICA – Banát (Ilandža)
PRVÁ BELEHRADSKÁ LIGA – SKUPINA A
5. kolo:
BOĽOVCE: POSAVAC TIŠMA – BSK 1925 Batajnica 3 : 6
Po odohranom 5. kole Boľovčania sú na poslednom 14. mieste bez bodov.
Program nasledujúceho kola:
BORČA: BSK Borča – POSAVAC TIŠMA (Boľovce)
Zdroj: srbijasport.net