Predstavenie Branislava Nušića Gospođa ministarka v réžii Alexandra Baka bolo zahrané v sobotu 20. septembra v staropazovskej divadelnej sále. Po letnej prestávke členovia novopazovského Ochotníckeho divadla Mirka Tatalovića-Ćiru opäť toto predstavenie úspešne zahrali.
Premiéra divadelného predstavenia bola v apríli a po nej novopazovskí divadelníci vystúpili na viacerých festivaloch. Každé ich vystúpenie vyvolalo veľký záujem obecenstva.
V blízkej budúcnosti ich očakáva vystúpenie na Festivale tradičných divadelných foriem v dedine Jaša Tomić, kam sa dostali priamo z oblastnej prehliadky a pravdepodobne ich očakáva aj republikový festival v Malom Crnići. Do konca roka toto novopazovské predstavenie by malo byť zahrané aj v iných prostrediach Staropazovskej obce.