Tohto roku Dni európskeho dedičstva – Dni Báča prebiehali od 18. do 21. septembra. Návštevníkom priniesli bohatý kultúrno-umelecký a zábavný program určený všetkým generáciám. Boli tu koncerty klasickej a duchovnej hudby, ďalšie hudobné a folklórne programy, jarmok s predajnými stánkami, gastronomické súťaže, prehliadka krojov a voľba najkrajšej rodiny v pôvodnom kroji, ako aj prezentácie starých remesiel a umelecké dielne.
Slávnostné otvorenie podujatia a prvé programy prebiehali vo štvrtok vo veľkej sieni Ľudovej knižnice Vuka Karadžića a ďalšie obsahy lákali návštevníkov do nedele na pevnosti v Báči. S radosťou a úspešne na otvorenom javisku na Báčskej pevnosti v sobotu počas ústredného programu vystúpili aj členovia Detského folklórneho súboru Pramienok Základnej školy Jána Kollára v Selenči. V súbore je zo 30 malých tanečníkov a tentoraz sa po prvýkrát predstavili v choreografii Jedna svadba tri sobáše. Choreografkou je Anna Čapeľová a malých pramienkarov nacvičila spolu s Marianou Častvanovou. Návštevníkom Dní Báča sa bohatou ponukou ručných prác na stánku Etnosekcie za koordinácie Viery Strehárskej predstavili i usilovné ženy zo Selenče.
Podujatie Dni európskeho dedičstva – Dni Báča zorganizovali Obec Báč, Turistická organizácia Báč, Ľudová knižnica Vuka Karadžića, KUS Mladost a Kultúrno-vzdelávací spolok Iskon za podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a ďalších pokrajinských sekretariátov.