1791 – narodil sa britský fyzik a chemik Michael Faraday, zakladateľ vedy o elektromagnetizme. Zomrel roku 1867.
1811 – narodil sa v Rakši ideológ a organizátor slovenského buržoázneho národného hnutia, štúrovský básnik, filológ, publicista a politik Michal Miloslav Hodža, najbližší spolupracovník Štúra a Hurbana, ktorý sa podieľal na kodifikácii slovenského jazyka. Zomrel roku 1870.
1862 – americký prezident Abraham Lincoln vydal predbežné vyhlásenie o zrovnoprávnení otrokov. Proklamácia nadobudla platnosť 1. januára 1863.
1903 – Talian Italo Marchiony si dal patentovať jedlý zmrzlinový kornútok.
1924 – narodil sa v Krivej spisovateľ, jazykovedec, slavista a esejista Anton Habovštiak, ktorý sa zaoberal predovšetkým výskumom slovenských nárečí. Zomrel roku 2004.
1957 – narodil sa austrálsky spevák, hudobník, skladateľ a textár Nick Cave, líder skupiny The Bad Seeds.
1990 – v Sremskych Karlovciach sa za účasti asi 100 000 ľudí konali ústredné oslavy 300. výročia veľkého sťahovania Srbov za patriarchu Arsenija III. Čarnojevića.
1992 – Valné zhromaždenie OSN rozhodlo o vylúčení Juhoslávie zo svojich radov kvôli pretrvávajúcej občianskej vojne.