September v škôlkach prináša každoročne nielen návrat známych detských tvárí, ale aj príchod nových, ešte nesmelých škôlkarov. Pre mnohé deti je to ich prvý kontakt s kolektívom, s režimom dňa mimo domáceho prostredia a s úplne novými dospelými. Hovoríme o období adaptácie – dôležitom a citlivom procese, ktorý si vyžaduje trpezlivosť, empatiu a porozumenie zo strany rodičov aj pedagógov.
Predškolskú ustanovizeň Kolibrík, čiže všetkých osem oddelení PU pôsobiacich na území Obce Kovačica od 1. septembra navštevuje 489 detí, z toho 123 detí výučbu sleduje po slovensky. V Padine je 40 predškolákov a v Kovačici 32 zapísaných do slovenských tried.
Riaditeľka PU Kolibrík v Kovačici Anna Bakošová hovorí, že je spolupráca s rodičmi veľmi dôležitá a kľúčová počas adaptácie detí, ale aj vôbec počas celého pobytu v škôlke. „Spolupráca s rodičmi je výborná, máme počas roka viac dielní, kde sa rodičia zapájajú, individuálne rozhovory a účinkujú aj v projektoch, ktoré sa realizujú v ich skupinách.“
Bakošová povedala, že sa aj tento rok zapoja deti do podujatia Detský týždeň, ktorý v tomto roku bude prebiehať v dňoch 6. až 10. októbra. „Každý deň v týždni budeme mať nejaké aktivity pre deti, ako sú divadielko pre deti, módnu prehliadku jesenných klobúkov, ekologický deň, športový deň a tiež deň, keď budú deti kresliť kriedami pred škôlkou.