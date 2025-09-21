1866 – narodil sa britský spisovateľ Herbert George Wells, ktorý je pokladaný za jedného zo zakladateľov science fiction (sci-fi). Jeho najznámejšími románmi sú: Stroj času, Vojna svetov alebo Neviditeľný. Zomrel roku 1946.
1888 – narodil sa v Kostolišti maliar, grafik a ilustrátor Martin Benka, zakladateľ moderného slovenského výtvarného prejavu, ktorý sa prepracoval k osobitému stvárneniu slovenskej krajiny, človeka žijúceho a pracujúceho v tejto krajine. Okrem toho bol aj nadaným huslistom-samoukom. Zomrel roku 1971.
1934 – narodil sa Leonard Cohen, kanadský básnik a spevák. Zomrel roku 2016.
1937 – bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit.
1947 – narodil sa Stephen King, americký spisovateľ.
1964 – Malta sa stala nezávislou krajinou v rámci Britského spoločenstva národov. Od roku 1814 bola britskou korunnou kolóniou.
1997 – zomrel Paľo Bohuš, popredný slovenský vojvodinský básnik a esejista.
2003 – Sonda Galileo zostupom do atmosféry Jupitera ukončila svoju misiu.
2022 – v Rusku bola dekrétom prezidenta tejto krajiny vyhlásená čiastočná mobilizácia.