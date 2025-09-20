Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) vyhlasuje dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2026 v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informácií a médií. Cieľom výzvy je podporiť aktivity, ktoré posilňujú národné povedomie, kultúrnu a jazykovú identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporiť ich inštitúcie a upevňovať vzťahy so Slovenskou republikou.
Žiadosti je možné podávať elektronicky prostredníctvom Dotačného informačného systému (DIS) od 1. októbra 2025 od 00.00 hod. do 31. októbra 2025 do 12.00 hod. Podmienkou podania je skontrolovaný profil žiadateľa v DIS. Výzva sa nevzťahuje na projekty kúpy či výstavby hmotného majetku ani na niektoré strešné podujatia ÚSŽZ – tieto budú predmetom samostatných výziev.
Podrobné informácie, podmienky a kritériá hodnotenia žiadostí sú k dispozícii na webovom sídle ÚSŽZ: www.uszz.sk.