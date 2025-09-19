Pre kolkárske kluby, ktoré súťažia v rámci Prvej ligy Srbska – skupina Vojvodina, začala sa sezóna majstrovských zápasov 2025/26. V tejto lige súťažia aj kluby z Kovačice a Padiny a v tento víkend bude odohrané 2. kolo.
V lokálnom derby 1. kola 14. septembra padinská Dolina vo svojej kolkárni uvítala tím Slávia Okno z Kovačice a zápas sa ukončil výsledkom 0 : 2 v prospech hostí. V 2. kole v sobotu 20. septembra kovačickí kolkári odcestujú do Rumy na zápas s tamojším KK Srem, zatiaľ čo členovia padinskej Doliny sa v Novom Sade stretnú s KK 13. maj. Obidva zápasy sa začnú o 16. hodine.
Sezóna majstrovstiev sa začala aj v rámci ženskej Superligy Srbska. V 1. kole členky kovačickej Slávie zvíťazili nad tímom Bačka z Nového Sadu s výsledkom 6 : 2.