Dnes predpoludním o 10. hodine v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka bola spomienková rozlúčka so zosnulou bývalou predsedníčkou MSS a dlhoročnou predsedníčkou MO Petrovec MSS Katarínou Melegovou-Melichovou (30. 10. 1954 – 17. 9. 2025).
Matičiari a priatelia a spolupracovníci zosnulej sa zoskupili v Štefánikovej sieni v matičnom ústredí v Petrovci, aby vzdali hold neúnavnej matičiarke, novinárke, publicistke, prekladateľke, herečke, recitátorke, organizátorke a kultúrnej dejateľke s poľom pôsobnosti nielen v Petrovci, vo Vojvodine, či v Srbsku, ale na celej Dolnej zemi.
Predseda MSS Juraj Červenák na úvod vyzval prítomných, aby minútkou ticha vzdali hold zosnulej, a potom sa od svojej dlhoročnej spolupracovníčky Kataríny Melegovej-Melichovej rozlúčil Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Príležitostnú báseň zarecitovala Elena Lončarová a posledné slová rozlúčky zosnulej a jej rodine adresovali v mene Báčskopetrovskej lokálnej samosprávy predsedníčka Viera Krstovská a v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jej predsedníčky Dušanky Petrákovej Svetluša Hlaváčová.
Kondolenčné listy predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej-Račkovej, bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade a predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša prečítala Viera Dorčová-Babiaková a na záver krásne slovo predniesla aj Miluška Anušiaková-Majerová.
V pokračovaní spomienkovej rozlúčky sa prítomní zapísali aj do kondolenčnej knihy.
Pohreb zosnulej je dnes o 13. hodine v Dome smútku v Báčskom Petrovci.