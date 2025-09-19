V priestoroch MOMS Hložany sa včera večer konalo slávnostné otvorenie samostatnej výstavy insitného maliara Jána Chlpku, pomenovanej Druhá cesta k imaginácii. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Hložany spolu so Združením výtvarných umelcov Hložianska paleta.
Po 12 rokoch umeleckého odmlčania sa Ján Chlpka sa znovu rozhodol verejnosti predstaviť svoju dvanástu samostatnú výstavu pozostávajúcu z dvanástich nových obrazov namaľovaných v minulom a v tomto roku. K tomu pridal aj ďalšie tri obrazy staršieho dátumu. Ako vidno, všetko sa nieslo v znamení čísla dvanásť.
Vernisáž poctilo mnoho návštevníkov, nielen domácich, ale aj cezpoľných ctiteľov Chlpkových obrazov a jeho priateľov a príbuzných, takže otvorenie presunuli na nádvorie. Všetkých prítomných privítal predseda MOMS Hložany Ondrej Zahorec a o maliarskej tvorbe autora, tohtoročného jubilanta, dopodrobna hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Výstavu otvoril predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák a podujatie spevom spestrila dievčenská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian pod vedením harmonikára Ivana Galamboša.
Podľa Vladimíra Valentíka Ján Chlpka (1965) patrí medzi najoriginálnejších slovenských insitných maliarov v Srbsku. Jeho tvorbu charakterizujú štylizované domáce zvieratá v nekonvenčných, často pestrých farbách, aké v skutočnosti nenachádzame. Jeho výtvarný svet je definovaný teplými, pestrými farbami a vanie pozitívnou energiou. Dedinské výjavy na obrazoch Jána Chlpku sú umiestnené do prázdneho priestoru obrazu.
Na úvod organizátori výstavy minútkou ticha vzdali hold práve zosnulej niekdajšej predsedníčke MSS Kataríne Melegovej-Melichovej a Ondrej Zahorec si na úvod vybral citát prvého predsedu MSJ Jána Bulíka: „My nemôžeme zavážiť kvantitou, ale preto môžeme prevážiť kvalitou.“ Tvorba Jána Chlpku je podľa neho takýmto kvalitatívnym prínosom nielen pre lokálne prostredie, pre vojvodinských Slovákov, Srbsko, ale ju možno presadzovať aj vo svetových meradlách.
Samotný autor sa zavďačil prítomným a ozrejmil, že nové obrazy a texty pod nimi sú spojením jeho výtvarného a literárneho prejavu a že katalóg tejto výstavy obsahuje reprodukcie diel s krátkymi príbehmi. Milovníci umenia si môžu prostredníctvom QR kódov na mobilných zariadeniach prehrať príbehy a pozrieť si obrazy na YouTube.
Výstava v priestoroch MOMS Hložany potrvá do 28. septembra.
Ján Chlpka sa narodil 11. decembra 1965 v Hložanoch. Základnú školu skončil v Hložanoch a Strednú poľnohospodársku školu v Petrovci a vo Futogu. Vyštudoval veterinárstvo v Sarajeve. Pracuje ako veterinár v Báčskom Petrovci a žije v Hložanoch. Samostatné výstavy mal v Petrovci, Hložanoch, Kovačici, Novom Sade a Kulpíne a na Slovensku v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach a Bratislave a inde. Na spoločných výstavách účinkoval na Slovensku, vo Francúzsku, Portugalsku a iných európskych krajinách. Bol animátorom výtvarného života v Hložanoch už viac ako dvadsať rokov. Prvou jeho samostatnou výstavou bola výstava Prvá cesta k imaginácii, ktorú realizoval v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci roku 1993.