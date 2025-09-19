Zajtra sa na futbalovom štadióne FK Mladosť v Báčskom Petrovci bude konať humanitárny turnaj v malom futbale na podporu Emy Medveďovej z Kysáča. Začiatok turnaja je naplánovaný na 9. hodinu.
Päťročná Ema bojuje s nádorom na mozgu a jej rodina potrebuje finančnú pomoc na pokrytie nákladov na liečbu.
Turnaj sa organizuje z iniciatívy Borisa Čemana z Kulpína a Alexandra Gašku z Kysáča. K organizácii sa im pripojili aj združenie U časť Nemanji iz Stepanovićeva, FK Mladosť Báčsky Petrovec, ako aj početní podnikatelia a jednotlivci.
Tímy, ktoré sa chceli zúčastniť, zaplatili poplatok vo výške 8-tisíc dinárov, a mohli sa prihlásiť do včera. Prispieť však môžu aj všetci ostatní, a to príspevkom na účty rodičov Emy Medveďovej – Ivany Medveďovej (IBAN: SK13 5600 0000 0088 5422 3001) a Vladimíra Medveďa (160-5500100723027-11 Banca Intesa).