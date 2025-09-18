Správa pre agrárne platby Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva zverejnila konečný zoznam žiadostí o schválenie projektov na IPARD stimuly v rámci prvej verejnej výzvy na investície do fyzického majetku poľnohospodárskych gazdovstiev v rámci IPARD III programu.
Zoznam je dostupný na stránke Správy pre agrárne platby.
Predmetom výzvy boli investície do výstavby objektov, ako aj do výstavby objektov s ich vybavením, zakladanie nových alebo obnovovanie existujúcich viacročných produkčných ovocných sadov a zakladanie nových materských sadov vyšších fytosanitárnych kategórií ovocného a viničového sadivového materiálu.
Výzva zahŕňala sektory mlieka, mäsa, ovocia, zeleniny, obilnín a priemyselných plodín, hrozna, vajec a rybárstva.