Minister spravodlivosti Nenad Vujić povedal v programe RTS, že novelou Trestného zákonníka sa výrazne sprísňuje trestná politika voči páchateľom znásilnenia.
„Keď hovoríme o trestných činoch znásilnenie a pohlavný styk bez súhlasu, vytvára sa mylný dojem, že sa ruší trestný čin znásilnenie. Naopak, tento trestný čin je teraz oveľa jasnejšie definovaný a trestná politika je sprísnená,“ uviedol minister. Ako povedal, za trestný čin znásilnenie je minimálna trestná sadzba od 5 rokov až po doživotné väzenie.
Dodal, že počas verejnej rozpravy očakáva návrhy od všetkých, ktorí majú pripomienky.