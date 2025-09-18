Nový školský rok prináša aj nové číslo nášho mládežníckeho časopisu Vzlet. Titulná strana patrí žiačkam Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, ktoré symbolicky otvárajú ďalšiu etapu školského života.
V aktuálnom čísle nájdete množstvo pútavých príspevkov – od rád, ako si správne naplánovať nový školský rok, cez rozhovory so študentkami, ktoré práve začali svoje univerzitné štúdium, až po reportáž z netradičného „kráľovstva zvierat“ v Silbaši. Nechýbajú ani kultúrne témy: recenzia sci-fi komiksu Axle Munshine, článok o význame výučby slovenského jazyka či hudobné aktuality. Zo sveta hier sa dozviete viac o populárnej survival hre ARK: Survival Evolved. Pre milovníkov literatúry je pripravená Vaša tvorba – originálne básne a poviedky našich mladých autorov. Samozrejmosťou sú aj obľúbené rubriky Enigma, Horoskop, Jazykové poučky, Šport, príloha Rozlety, ako aj recenzie kníh a filmov.
Septembrový Vzlet prináša nové začiatky, nové výzvy a veľa inšpirácie pre všetkých mladých čitateľov.