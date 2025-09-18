Tretie septembrové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Prílohou čísla 38 sú Poľnohospodárske rozhľady. Každá z pravidelných rubrík obsahuje pútavé čítanie. Na titulke je záber z predstavenia Prešťastná Kafina zahraného na Petrovských dňoch divadelných.
Medziiným si čitatelia v tomto čísle môžu prečítať o odhalení busty Dr. Jankovi Bulíkov v Martine, o 1. Krajanskom fóre v Bratislave. V Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci udelili darčekové poukážky prvákom, zatiaľ čo večierok hudby odznel v kovačickom zbore. Píšeme aj o druhej Fazuliáde v Padine, ako aj o rekonštrukcii asfaltových ciest v Kulpíne.
V Slankamenských Vinohradoch v školských laviciach sú iba dvaja žiaci, v Padine je 53 prvákov a v škôlke v Kulpíne v novom školskom roku 87 detí. Združenie penzistov Báčskopetrovskej obce postúpilo do Republikovej športovej olympiády penzistov. V rubrike je i zaujímavý rozhovor s amatérskym astronómom Zlatkom Paškom z Pazovy. V Silbaši majú kráľovstvo zvierat, o čom sa čitatelia dozvedia v článku: Keď sa sen premenil na realitu.
Kultúrna rubrika obsahuje príspevky z osláv v Padine, o 15. literárnom stretnutí slovenských spolkov žien v Pivnici a je tu aj rozhovor s Annou Halajovou z Padiny.
V rubrike Šport si čitatelia nájdu aj riport z Feeder Cupu v Pivnici, Memoriálu Milorada Obradovića v Laliti.
Príloha Poľnohospodárske rozhľady uvádza aktuality z oblasti poľnohospodárstva s produkčnou burzou a píše sa aj o nebezpečných škodcoch cesnaku prenosných sadovým materiálom, dobrých výnosoch slnečnice v Srieme, ako aj o tom, že poľnohospodári strácajú záujem o pestovanie sóje.
Na záverečnej strane je fotografia mužstva MOMS Pivnica 2, ktoré vystúpilo na Matičnom turnaji v Pivnici.